La città delle donne in una mappa: "Uno spazio più vivibile per tutti"

Il ’crowdmapping femminile’ entra nel vivo con il secondo appuntamento dal titolo ‘Il lavoro di cura ed i servizi alla cittadinanza: quale ruolo ha la città?’ che si terrà oggi dalle 20.30 al centro sociale l’Airone di Castenaso . Il progetto, scritto in collaborazione con Collettivo Verso è stato inserito all’interno degli obiettivi dell’Agenda Digitale Locale e ha vinto l’edizione 2023 del Bando Partecipazione della Regione Emilia-Romagna.

"Pensare ad una città per le donne vuol dire in realtà pensare ad una città più inclusiva per tutte le persone che la attraversano", spiegano le facilitatrici del Collettivo Verso. Nell’appuntamento si osserverà la città dal punto di vista dei bisogni specifici di donne ed altre soggettività che svolgono un lavoro di cura, per mostrare come la disparità tra i generi sia all’origine di un’organizzazione della vita quotidiana più complessa e faticosa per alcune, concentrandoci su come la città possa rispondere a queste problematiche attraverso servizi adeguati. "Il principio di base del crowdmapping che abbiamo voluto fare nostro – spiega Lauriana Sapienza, consigliera e promotrice dell’iniziativa – è che se ciascuno di noi inserisce nella mappa i suoi interessi, lo spazio urbano diventerà più ricco e vivibile per tutti. Una persona con disabilità sarà interessata a inserire nella mappa online tutti i negozi, i parcheggi, i marciapiedi accessibili alle persone con disabilità e questi luoghi saranno poi utili all’intera collettività, alle famiglie col passeggino, ai bambini in bicicletta. Il crowdmapping al femminile inserisce nella mappa tutti i luoghi interessanti per le donne, nella certezza che contribuiscano ad arricchire le loro opportunità di vivere lo spazio pubblico".

Il successivo appuntamento sarà alla Biblioteca comunale Casa Bondi martedì 2 luglio quando si parlerà di ’Esplorazioni e approfondimenti’. Infine, martedì 16 luglio incontro on line per definire gli ’Strumenti per la mappatura’.