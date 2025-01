La linea rossa del tram. Sprint in via Ugo Bassi. Lavori in anticipo in via Indipendenza

Sprint per il cantiere della linea rossa del tram di via Ugo Bassi che si avvicina all’incrocio con via Indipendenza avviandosi così verso la fine dei lavori prevista per l’inizio della primavera. Lo riferisce il Comune, spiegando che la terza e ultima fase è già iniziata con la migrazione dell’area cantierizzata nel tratto tra via Livraghi e piazza Maggiore. Domani il nuovo perimetro sarà completato, ma le prime modifiche alla circolazione sono già effettive: in via Cesare Battisti da ieri la viabilità è tornata quella ordinaria, così da consentire l’uscita da piazza Roosevelt e vie limitrofe, come in passato, vista la fine (dopo oltre tre anni) dei lavori al Palazzo della Prefettura.

Domani, invece, chiuderà il corsello di via Venezian, mentre il tratto tra via Battisti e via Livraghi, già completato, viene restituito alla viabilità esclusivamente pedonale con la sola eccezione dei mezzi di soccorso e dei mezzi del cantiere. Tra via Marconi e via Testoni-Nazario Sauro resta consentito il carico e scarico durante i giorni feriali.

Un’altra "novità rilevante", scrive sempre il Comune, riguarda poi via Indipendenza: "Iniziano infatti con largo anticipo sul cronoprogramma i lavori tra via Irnerio e via del Monte", quindi nella parte “alta” della via, con un piano che dal 18 gennaio prevederà "progressive limitazioni alla circolazione pur lasciando sempre libera una corsia a senso unico in direzione piazza Maggiore".

Si procederà per segmenti, aggiunge Palazzo D’Accursio, "in modo da limitare l’impatto sulla vita della città". Si comincerà cantierizzando il tratto tra via Righi e via Marsala, per poi procedere nel segmento Marsala-Del Monte e quindi estendere l’accantieramento nella porzione Righi-Irnerio. Il timing prevede un avanzamento a scaglioni ogni due settimane. Ma a gennaio "si volta pagina" anche in altri lotti della tramvia: a Borgo Panigale nelle prossime settimane saranno concluse le attività nell’area a sud di via Lepido, mentre in via Saffi dal 20 si inizia a lavorare nell’incrocio tra via Vittorio Veneto e Malvasia, dove lo spegnimento della telecamera della preferenziale consentirà "una maggiore fluidità nella circolazione", scrive il Comune. In zona Fiera, infine, dal 20 le attività nella rotonda Pancaldi occuperanno per circa quattro settimane la sezione verso Aldo Moro, in previsione dello step conclusivo di posa dei binari. A fine mese, invece, è programmato il cambio fase in San Donato, tra viale della Repubblica e piazza Spadolini.