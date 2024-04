La Perla Management, offerta per il marchio

Incontro al Mimit sulla vertenza La Perla, per fare il punto sulle procedure. Presenti i commissari giudiziali di La Perla Manufacturing, i curatori di La Perla Management Uk in liquidazione giudiziale e il curatore di La Perla Italia in liquidazione giudiziale; per le istituzioni la sottosegretaria Bergamotto e l’assessore Colla. Il vertice segue la richiesta dei sindacati di convocare un incontro con tutte le procedure. Il tavolo sarà convocato chiamando i liquidatori inglesi per La Perla Management Uk. Sul tavolo dei curatori italiani c’è una offerta vincolante di un’azienda non italiana interessata al perimetro di La Perla Management Uk.