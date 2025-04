La piadina è una questione di famiglia. Dopo 17 anni il mattarello passa ai figli

Dopo 17 anni passaggio ‘del mattarello’ alla Piadina Sbarazzina di Funo di Argelato. Recentemente i giovanissimi Marco, 21 anni, e Matteo, 25, Trevisani hanno preso le redini del locale che in via Galliera dalla mamma Marinella e dal papà Tiziano. "L’attività – raccontano Marco e Matteo – nacque nel 2008 dall’idea della nostra mamma. Coltivava il sogno di lavorare in proprio in un settore che l’ha sempre resa felice, la ristorazione. Noi abbiamo iniziato a collaborare prima per dare una mano in famiglia e poi mano a mano ci siamo appassionati a questo mestiere, dividendoci un po’ i compiti". Matteo viene dall’alberghiero e dopo alcune esperienze lavorative ha deciso di mettere la sua passione per la cucina a disposizione di ‘Piadina sbarazzina’ introducendo anche dei primi piatti. Mentre Marco ha l’animo contabile e commerciale e sostanzialmente dirige il lavoro e la promozione della piadineria. "Successivamente – continuano – abbiamo preso noi le redini dell’attività rimanendo sempre un’impresa familiare. Se vieni a mangiare una piadina da noi ti senti come a casa, come in famiglia".

p. l. t.