La Sinistra in pressing. Vuole Clancy capolista

La sinistra italiana, secondo quanto scrive l’agenzia Dire, sarebbe in pressing su Emily Clancy, vicesindaca a Palazzo d’Accursio. In ballo ci sarebbe il posto da capolista alle prossime europee nel collegio nord-est. Uno dei seggi considerati sicuri per l’Alleanza Sinistra-Verdi, nel caso in cui la lista riuscisse a superare lo sbarramento del 4%.

Malgrado il pressing dei big dei due partiti però, secondo quanto scrive la Dire, la vicesindaca di Bologna preferirebbe restare sotto le Due torri e terminare almeno il mandato. Clancy dunque sarebbe intenzionata a rifiutare la corsa alle Europee. Resta da vedere, però, quanto il pressing di Sinistra italiana (a tutte le latitudini) si farà insistente negli ultimi giorni. Così come va valutata la reazione proprio di Coalizione civica, che potrebbe dividersi tra il voler trattenere la ‘sua’ vicesindaca a ogni costo o considerare quella delle Europee come un’opportunità da non perdere.

Secondo le ricostruzioni d’agenzia, l’insistenza sulla candidatura di Clancy, portata avanti dal leader di Si Nicola Fratoianni e dai vertici del partito, non sarebbe una novità dell’ultimo minuto, in virtù della prossima chiusura delle liste, ma un’operazione che va avanti già da qualche tempo, circa due mesi. Questo perché da parte di Clancy, finora, ci sarebbe stata non poca resistenza ad accettare la candidatura. Manca poco all’ufficialità delle liste, quindi la candidatura o no di Clancy sarà svelata a breve. Mentre la sinistra fa i suoi calcoli – dopo aver calato il colpo a sorpresa della candidtura di Ilaria Salis, attualmente detenuta in Ungheria –, il Pd si appresta a celebrare un’importante Direzione domani, dove verranno sciolte le ultime riserve sulle liste. Ormai sicura, a meno di colpi di scena, la candidatura nel nord-est del governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.