La solidarietà della Croce Rossa ’Bus’ speciale per ragazzi al circo

Volontari della Croce Rossa in prima linea: un ponte di solidarietà per i ragazzi de ’I Talenti – Pan di Zucchero’. Una giornata all’insegna dell’inclusione e della cultura è stata possibile grazie alla sinergia tra la Croce Rossa Italiana, il Comune di Monghidoro e l’Associazione ’I Talenti – Pan di Zucchero’.

Ieri mattina, i volontari della sede territoriale di Loiano della Cri si sono mobilitati per garantire il supporto logistico e il trasferimento dei ragazzi da Monghidoro a Ozzano dell’Emilia, dove hanno potuto vivere un’esperienza unica partecipando al Festival internazionale di circo contemporaneo e arti performative. I giovani, accolti e accompagnati dai volontari, hanno preso parte attivamente ad alcune delle attività circensi, immergendosi in un’atmosfera di creatività e divertimento. Un’iniziativa resa possibile proprio grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Croce Rossa e l’associazione, che insieme hanno costruito un’opportunità concreta di svago e crescita per ragazzi provenienti da situazioni di fragilità.

L’associazione ’I Talenti – Pan di Zucchero’, oggi riconosciuta ufficialmente come la dodicesima sede nazionale di Ai.Bi. (Amici dei bambini), continua così la sua opera di sostegno a minori e famiglie in difficoltà, contando anche sulla vicinanza di realtà come la Croce Rossa, sempre pronta a rispondere con generosità e professionalità alle necessità del territorio.

z. p.