La Stoppani rilancia mostre e incontri

di Benedetta Cucci Lo scorso maggio scoppiò l’incendio che la devastò, a fine ottobre 2022 la riapertura e a marzo, in occasione della Fiera del Libro per Ragazzi, un mare di eventi. La libreria Giannino Stoppani alla riscossa, propone già dal 4 marzo la mostra ’Essere liberi o liberi di essere?’ di Gusti, un autore ispano-argentino, autore del libro ’Malko y papà’ che nel 2016 fu insignito del BolognaRagazzi Award, sezione Disability. "Un libro speciale per qualità visiva e forza dei contenuti, pubblicato poi anche in Italia da Rizzoli" raccontano le libraie Giannine nella loro coloratissima newsletter. E proseguono, a proposito della mostra a cura di Fondazione Gualandi a favore dei sordi e Accademia Drosselmeier, che si terrà in via Nosadella 51a: "Da Malko siamo partite per realizzare la mostra Un altro sguardo con la Fondazione Gualandi, mostra che è stata ospitata in altre città e il cui catalogo è stato utile strumento di formazione per molte insegnanti e bibliotecarie. La storia continua e Gusti è di nuovo con noi e di nuovo per una mostra". Dal 5 marzo, invece, alla libreria in via Rizzoli arriva ’La crociata dei bambini’ con l’illustratrice Carme Solè Vendrell e Flavia Citton e lo stesso...