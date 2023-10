La Strabologna è pronta a correre. In ventimila per inseguire il record

Grande attesa per la 42esima edizione della Strabologna, la camminata ludico-motoria organizzata da Uisp – con il supporto di Confartigianato, Emil Banca, Coop e Admenta – che partirà domenica 29 ottobre alle 10,30 da via Rizzoli, davanti a piazza del Nettuno. Si sarebbe dovuta svolgere a maggio, ma causa alluvione si è deciso di rinviarla: "Nello sport si dice che è nei momenti di crisi che viene fuori il meglio – commenta l’assessora allo sport Roberta Li Calzi –. Credo che questa ne sia la prova, siamo riusciti a riorganizzare al meglio l’evento dopo esserci rialzati dai tragici eventi della scorsa primavera". L’iniziativa inizierà venerdì 27, in Piazza maggiore e del Nettuno sarà operativo il villaggio espositivo con gli stand dei partner dalle 10 alle 18. Domenica partirà la corsa vera e propria e si potranno seguire tre differenti percorsi: quello ‘mini’ di 3,5 chilometri, quello ‘medio’ di 6 e quello ‘maxi’ di 10. Tutti e tre partono da via Rizzoli e tornano verso piazza Maggiore, percorrono le vie Indipendenza, Irnerio, delle Belle Arti, delle Moline, Piella, Oberdan, Marsala e Zamboni. Da lì, il percorso ‘mini’ torna subito verso Piazza Maggiore, mentre il ’medio’ arriva a Santo Stefano. Il ’maxi’ proseguirà includendo anche la zona delle vie Barberia, del Pratello, Azzo Gardino, per poi tornare alla partenza. La corsa non sarà competitiva: "Per noi la ‘Stra’ è una festa, un modo per celebrare lo sport inclusivo e per tutti", racconta Paola Paltretti, presidente Uisp.

I ventimila corridori attesi mostrano la centralità del grande evento, grazie al quale "abbiamo imparato a organizzare eventi che spostano decine di migliaia di persone, impattanti sulla città – dice il consigliere Mattia Santori (nella foto in alto)–, rendendo una festa qualcosa che altrove potrebbe essere problematico". Sono sei le modalità per partecipare, come la StraBologna classic, perfetta per chiunque voglia passare una domenica mattina per le vie del centro storico. Ci sarà anche la StraBologna Scuole, con cui i bambini delle elementari si uniscono alla corsa. Grazie a Emil Banca, uno degli sponsor, verrà assegnato un premio in base alla partecipazione: "Le prime otto scuole con il maggior numero di bambini presenti riceveranno un premio in denaro per l’acquisto di materiale scolastico", spiega il direttore generale Matteo Passini. Si potrà correre anche con gli amici a quattro zampe, a cui sarà dedicato un pacco gara creato da Casa Coop e Matteiplast. StraBologna Gruppi coinvolge le comitive, da quest’anno anche quelle aziendali, con almeno 20 partecipanti. Poi, con StraPlogging si raccoglieranno eventuali rifiuti. Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito www.strabologna.it, alla sede Uisp o nei punti di iscrizione nella città metropolitana. Il costo è di 7 euro per i bambini e per il pacchetto cani, e di 18 per adulti, risorse che sostengono Oplà, che garantisce ai bambini disabili prezzi accessibili per fare sport.