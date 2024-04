Ladra di Parmigiano bloccata sul treno

Dopo avere infilato 13 pezzi di Parmigiano Reggiano in una borsa, per un totale di circa 15 chilogrammi di prodotto, era uscita senza pagare dalle casse del supermercato Coop di San Pietro in Casale e si era diretta verso la stazione ferroviaria. Una dipendente del supermercato riusciva però ad avvisare del fatto due agenti della polizia locale Reno Galliera che si trovavano in zona: le operatrici prontamente si dirigevano verso la stazione, dove notavano una ragazza corrispondente alla descrizione fornita dalla testimone, che stava prendendo un treno in partenza per Bologna. Le agenti sono quindi salite a loro volta sul convoglio e hanno rintracciato la donna, che era ormai sicura di averla fatta franca. La ladra, un’italiana di 29 anni, residente in provincia di Reggio Emilia, veniva quindi fatta scendere dal treno e denunciata per furto. Il parmigiano rubato, del valore di 250 euro, veniva infine restituito al supermercato.