Lavoratore irregolare: maxi multa ad allestitore al Children’s Book Fair di Bologna

Una ditta di allestimento in fiera (foto di repertorio)

Bologna, 7 marzo 2023 – Aveva ingaggiato un addetto straniero, irregolare e non assunto. Così, una ditta di allestimento è stata sanzionata con una maxi multa da oltre seimila euro in seguito ai controlli di Carabinieri della stazione Navile e ispettori del lavoro alla Bologna Children's Book Fair, la Fiera del libro per ragazzi cominciata ieri e in programma fino a giovedì in città.

Ci sono state verifiche, a cura del nucleo Ispettorato del lavoro dell'Arma e della Direzione territoriale del lavoro, su una cinquantina di lavoratori e una trentina di ditte di allestimento, in particolare.

Per portare a termine l'ispezione, che si è tenuta il 4 marzo, è stata "determinante la collaborazione con BolognaFiere e con l'Ispettorato territoriale del lavoro", spiega il comandante della compagnia dei Carabinieri di Bologna centro, il maggiore Michelangelo Lobuono, oggi a margine di una conferenza stampa nella sede regionale dell'Arma.

In tutto questo, i Carabinieri lodano la collaborazione specifica con BolognaFiere, per il consueto scambio di informazioni su date ed eventi al quartiere di via Michelino, su chiunque vi abbia accesso, in modo da prevenire e reprimere reati a vario titolo, dai furti negli stand agli incidenti sul lavoro.