L’avvocato Marzot: "Niente rischi per Bologna"

Il nuovo codice degli appalti è realtà. Approvato martedì scorso dal Consiglio dei ministri, entrerà in vigore da oggi. Parola chiave della nuova normativa: semplificazione. L’obiettivo è snellire le procedure e la burocrazia, questo fa sì che i cantieri siano più rapidi e che le opere si realizzino in tempi più brevi. Ma che impatto avrà il nuovo codice a livello locale? Lo abbiamo chiesto all’avvocato bolognese Silvia Marzot, che fa parte del gruppo di lavoro della recente normativa.

Avvocato Marzot, cosa cambia per gli enti locali a livello bolognese?

"La struttura del codice nasce per agevolare e accelerare quelle che sono le procedure evidenziali e sicuramente questo tipo di impatto avrà delle conseguenze favorevoli rispetto agli enti locali, quindi anche rispetto a Bologna".

Ci sono dei rischi?

"Sinceramente non ne vedo. Il codice in apertura individua dei principi struttura generale, tra cui quello della ‘fiducia’, che costituisce norma ermeneutica di interpretazione dell’intero codice. Principio importante in quanto si inaugura un nuovo modo di porsi e rapportarsi tra la pubblica amministrazione e gli operatori economici attraverso un rapporto di fiducia reciproca. I rischi, alla luce di questo nuovo criterio, potrebbero essere quindi contenuti. Guardando a Bologna, a mio avviso, non ci saranno problemi".

E per quanto riguarda i piccoli Comuni?

"Anche in questo caso penso che il nuovo codice degli appalti apporterà solo delle migliorie. Si tratta di una riforma trasversale che porterà dei benefici, a livello di snellimento delle pratiche burocratiche, sia ai piccoli Comune che alle grandi città".

Secondo lei, in linea generale, sono più i pro rispetto ai contro?

"Indubbiamente. Ci sono state delle criticità che, come membro del comitato tecnico di lavoro, abbiamo cercato di appianare soprattutto su norme nevralgiche del codice. È stato un lavoro importante, per cui si è resa fondamentale la figura del viceministro Bignami".

c. c.