Le feste continuano con i concerti

Continua l’aria di festa al Teatro Mazzacorati 1763 di via Toscana, con gli appuntamenti gratuiti organizzati da ’Succede solo a Bologna’. Stasera alle 21, nel concerto ’Da Beethoven a Chopin’, il pianista Marco Ottaviani trasporta il pubblico nella magia della grande musica. In programma la Sonata op.109 di Beethoven, lo Studio op.10 n.3-4-11 di Chopin, la Sonata op.28 n.3 di Prokofiev, la Sonata op.26 di Barber e le Variazioni sopra un tema di Paganini di Brahms.

Tre sonate emblematiche per violino e pianoforte del repertorio cameristico sono invece le protagoniste del concerto di domani sera, sempre alle 21, con il violinista Nicola Bignami e il pianista Angelo Aliberti. In programma la Sonata in Mi minore KV 304 di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sonata in Sol maggiore Op. 78 di Johannes Brahms e la Sonata in Mi minore Op. 82 di Edward Elgar. Un programma che attraversa tre secoli.