Le professioni più ricercate

Ecco quali sono le professioni richieste dalle imprese bolognesi tra aprile e giugno, periodo nel quale si prevedono 27.420 ricerche di personale a Bologna, con un leggero calo (-70 unità) rispetto al trimestre gennaio-marzo. Solo ad aprile, sono 8.390 le entrate programmate dalle aziende del territorio.

I dati mostrano un netto aumento, del 21%, rispetto a un anno fa, ma una leggera frenata rispetto al mese scorso (-10%). Nel dettaglio, è il settore dei servizi quello che prevede il maggior numero di offerte di lavoro. Un quarto delle posizioni è destinato in maniera specifica a dirigenti, specialisti e tecnici, un quarto a operai specializzati e conduttori di impianti, mentre il 23% è rivolto a professioni commerciali e dei servizi.

È richiesto il diploma per una ricerca su tre, mentre la laurea è richiesta espressamente nel 17% dei casi. Per gli under 30, le ricerche arrivano a 2.600 nel mese di aprile, oltre il 30% del totale. Tra le figure più ricercate in questa fascia, troviamo i tecnici dei rapporti con i mercati, quelli informatici, telematici e delle telecomunicazioni, e della salute.

Le imprese avvertono difficoltà a reperire per mancanza di candidati alcuni profili, come 100 operai delle macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e produzioni minerali. A questi, si aggiungo 230 operai per le rifiniture delle costruzioni e 120 professioni per i servizi sanitari e sociali. Le tre figure professionali più ricercate sono 980 esercenti e addetti nelle attività di ristorazione, 780 lavoratori per servizi di pulizia e 690 addetti alla vendita.