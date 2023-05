Lezione di sicurezza con il Soccorso alpino

Cosa fa il Soccorso alpino? Come bisogna comportarsi in caso di emergenza? Come si diventa soccorritori? A queste e altre domande hanno risposto sabato mattina i tecnici del Soccorso Alpino Emilia-Romagna stazione Rocca di Badolo, ospiti alla scuola primaria di Marzabotto per far conoscere ai bambini chi sono operatori del Soccorso Alpino, qual è il loro ruolo durante gli interventi e soprattutto cosa fare in caso di necessità di un intervento sanitario.

L’incontro è iniziato prima in classe, insieme agli operatori della Pubblica Assistenza di Vado, con una spiegazione agli alunni per far loro capire l’importanza di sapere come comportarsi in montagna e come comportarsi in caso di problemi sanitari. Successivamente ci si è spostati nel parco della scuola dove i bambini hanno visto il fuoristrada che viene usato per gli interventi e fare conoscenza di un membro dei cinofili del Soccorso Alpino e del suo cane addestrato per gli interventi di ricerca. A fine mattinata Devis Angiolini, capostazione di Rocca di Badolo, ha dichiarato: "È stato veramente emozionante vedere come i bambini abbiano mostrato grande interesse in quello che facciamo. Questa è stata una bellissima iniziativa del Comune che ha permesso di trascorrere una mattinata con i bambini della scuola primaria grazie alla collaborazione tra la Pubblica Assistenza e noi del Soccorso Alpino".