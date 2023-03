L’opera ’infinita’ vince il premio Strega

È ’Un attimo soltanto’ di Rebecca Dautremer ad aggiudicarsi il Premio Strega Ragazze e Ragazzi nella categoria migliore narrazione per immagini. L’autrice pubblicata in Italia da Rizzoli, celebrata martedì sera allo spazio Alchemilla nella mostra ’Formidable. Rébecca Dautremer e il viaggio di Jacominus’ che ha visto una lunghissima fila di visitatori (un successo senza precedenti tra le esposizioni cittadine dedicate all’illustrazione, assieme a quella di Beatrice Alemagna alla Fondazione del Monte), è stata premiata con la sua traduttrice Francesca Mazzurana per questa nuova storia di Jacominus Gainsborough, in una forma inedita e tutta da esplorare.

Si tratta infatti di una sola illustrazione di circa due metri – esposta in questi giorni da Alchemilla con anche il lunghissimo bozzetto preparatorio – che racconta cosa succede in un preciso attimo a circa cento personaggi in uno stesso spazio. E l’opera, che si apre a fisarmonica in sette parti, è corredata da un libretto che racconta chi sono e cosa stavano facendo i protagonisti, tutti animali che non sanno di esserlo, però. E gli umani veri sono sempre in ruolo subalterno.

"Mi sono chiesta: cosa avrei potuto raccontare di un attimo? Non tante cose, certo, ma avrei potuto avere tanti personaggi e così ho iniziato a disegnare più soggetti che potevo, immaginando cosa potessero fare in quel momento", è stato il commento di Dautremer per spiegare quest’opera davvero unica.

Ma i riconoscimenti che la Fiera del libro per ragazzi assegna in questi giorni sono tanti e da tenere d’occhio perché spesso anticipano promesse e successi.

Così il Premio Internazionale d’Illustrazione Bologna Children’s Book Fair–Fundación SM, con la finalità di scoprire, incoraggiare e sostenere nuovi talenti dell’illustrazione, se l’è aggiudicato Andrea Antinori, che vive a Bologna e che ha studiato Graphic Design e illustrazione all’Isia (Urbino) e alla Escola Massana di Barcellona. "Dietro un’apparente leggerezza – è la motivazione del premio – intravediamo una grande maestria. La limitata gamma di colori e li forme delineate con pochi tratti dà vita ad un’espressione grafica vibrante". Nel 2017 ha vinto il Premio Andersen italiano per il ’Miglior libro 69 anni’ e nel 2019 il Premio ’Miglior libro illustrato internazionale’ alla Fiera del Libro di Shanghai per il libro ’La grande battaglia’. Rivolto agli artisti under 35 anni già selezionati per la Mostra Illustratori, il premio offre al vincitore un assegno di 15mila euro con l’intento di garantirgli la tranquillità per creare, in un anno, un albo illustrato che verrà poi pubblicato e lanciato sul mercato mondiale dalla casa editrice spagnola SM. Le tavole originali saranno poi espose in una mostra personale nell’edizione della Bologna Children’s Book Fair che andrà in scena l’anno prossimo.

b. c.