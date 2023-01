Lorenzo Balbi racconta la sua Art City "Una rassegna che punta sull’eterogeneità"

Torna anche oggi l’appuntamento con il nostro podcast gratuito il Resto di Bologna, disponibile sul nostro sito e sulle principali piattaforme di ascolto. Nella puntata di oggi, in occasione dell’inizio ufficiale di Art City, il curatore e direttore del MamBo Lorenzo Balbi ci porterà alla scoperta di quelli che sono i principali appuntamenti della kermesse che si affianca – con mostre, installazioni ed eventi –, ad Arte Fiera (dal 3 al 5 febbraio). "Art City è un progetto che punta sull’eterogeneità", spiega Balbi citando grandi nomi "come Mekas e Ancarani a quelli più sconosciuti, ai più ma giovani e promettenti come Fassoni o Dominique White, fino agli artisti locali".