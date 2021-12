di Donatella Barbetta Il picco dei contagi slitta di alcuni giorni e da Natale si sposta verso fine mese. Ma quante saranno a Capodanno le persone infettate? "Purtroppo il numero di 2mila casi al giorno, che poteva sembrare sorprendente un mese fa è ancora attuale, anche se rappresenta quello che noi chiamiamo ’scenario di caso peggiore’ perché stiamo modellando il fenomeno come se l’effetto delle terze dosi fosse marginale", ammette Lorenzo Chiari, il bioingegnere coordinatore del gruppo Unibo che studia i dati Covid per presentare le previsioni alle Aziende sanitarie. RIFLETTORI ACCESI SU CAPODANNO "Al momento siamo sui 300 nuovi casi al giorno in media, ma ci attendiamo aumenti significativi e si fa presto a raddoppiare in pochi giorni se la crescita diventa esponenziale. E anche se la campagna delle terze dosi sta prendendo piede – osserva il professore dell’Alma Mater –,...

