Lucia Borgonzoni a Bologna per rafforzare la partnership tra governo e Home Movies

Bologna, 17 marzo 2023 – Un finanziamento stabile da parte del ministero della Cultura e magari chissà, anche spazi più grandi per un archivio richiesto da tante produzioni internazionali. Ma Home Movies sta diventando una realtà produttiva a sé stante ormai, dal 2022 è una Fondazione che sta rafforzando la missione di sempre, ovvero quella di raccogliere, digitalizzare e offrire al pubblico tutti i filmini amatoriali che le arrivano, dalle cerimonie e alle vacanze al mare e in montagna, fino a scene di vita dalla campagna alle metropoli. Un’avanguardia praticamente, con sede a Bologna in via Sant'Isaia 18, che la sottosegretaria alla Cultura, la leghista Lucia Borgonzoni, oggi ha visitato proprio per rafforzare la partnership tra governo e Home Movies.

Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura

"Abbiamo una serie di progetti anche legati alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sarebbe bello riunire quei filmati legati alle vacanze invernali, o alla vita di montagna, per mettere su degli eventi specifici – ha spiegato Borgonzoni –. È un posto bellissimo che conserva una memoria unica, sicuramente vogliamo capire come possiamo dare una mano per far crescere ancora questa realtà e valorizzarla". Borgonzoni ha anche dato un aggiornamento sulle Celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, nel 2024. "Istituiremo un comitato al ministero, abbiamo in mente tante cose su tutta la città che vogliamo mettere a terra nel breve termine". L'ultimo pensiero sul dibattito sullo Ius Soli. "Non serve, chiesi tempo fa in Comune quanti ragazzi avessero chiesto la cittadinanza, e la risposta era zero”.