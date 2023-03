Giorgia Meloni al Cosmoprof di Bologna: visita a sorpresa con la sorella Arianna

Giorgia Meloni al Cosmoprof di Bologna

Bologna, 17 marzo 2023 – Visita lampo di Giorgia Meloni al Cosmoprof. La premier, dopo la mattinata a Rimini, ospite del congresso nazionale della Cgil assieme a tutto il gotha della politica italiana (foto), si è fermata in città verso le 15.

La Meloni, con la sorella Arianna, è salita allo stand dell’azienda Ancorotti, il cui titolare Renato è un amico oltre che senatore di Fratelli d'Italia ed ex numero uno di Cosmetica Italia.

Con la premier, il ministro per il Turismo Daniela Santanchè, il viceministro bolognese Galeazzo Bignami, il senatore Marco Lisei, anch’egli bolognese.

"Non è la prima volta che vengo al Cosmoprof, per me è un appuntamento di riferimento durante l'anno perché cerco di trovare soluzioni che mi diano una sistemata – scherza la premier che poi aggiunge -. Noi non focalizziamo a sufficienza l'importanza del settore – spiega la premier –. Quando anni fa ho cominciato a frequentare questo evento ho scoperto una cosa che, per prima, non sapevo e cioè che una ottima percentuale di tutti i cosmetici che sono venduti in Europa sono prodotti in Italia anche quando li compriamo con un marchio straniero”, afferma. “E' solamente un pezzo delle eccellenze italiane che abbiamo vicino, perché, se ci pensiamo, ogni mattina e ogni sera prima di andare a dormire ci facciamo accompagnare da questi straordinari imprenditori - continua -. Credo che sia importante partecipare a questo evento per accendere i riflettori su uno dei tanti settori dell’eccellenza italiana magari meno noto degli altri”, conclude, Meloni prima di concedersi una pausa dagli impegni politici tra trucchi e cosmetici con un giro tra gli stand.

Oggi era a Bologna anche un’altra bolognese al Governo: Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, che ha stretto accordi per rafforzare la partnership tra Governo e Home Movies.