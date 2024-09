Maraio (Psi):: "Serve unità per vincere"

Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, si avvicinano le elezioni regionali: quanto manca a una lista che rappresenti l’area riformista?

"Qui abbiamo una straordinaria opportunità, c’è la garanzia di portare avanti una coalizione ampia e plurale che possa portare avanti il lavoro fatto con Stefano Bonaccini, come centrosinistra. In questo contesto favorevole, il nostro compito deve essere quello di dare alla coalizione una visione riformista, che per noi parte da una conferma delle condivisioni già avute con Italia Viva e Più Europa, e che poi deve aprirsi anche al mondo civico e associativo di riferimento, e quindi anche con Azione. Sono fiducioso in una soluzione, se prevarrà l’esigenza di dare gamba a una soluzione nell’interesse dei cittadini. Stiamo lavorando sulla lista e siamo a buon punto".

Coalizione emiliano-romagnola un laboratorio per Roma?

"Certo. Credo che Elly Schlein abbia ribadito dalla festa nazionale del Pd la posizione più responsabile e seria possibile, ovvero il tenere tutti dentro. Bando ai veti e ai personalismi. I cittadini non ne hanno bisogno, la scuola e la sanità pubbliche oggi sono in difficoltà, e abbiamo un governo che è riuscito in poco meno di due anni a perdere l’autorevolezza a livello internazionale e a non risolvere nulla sul piano interno".

Veti e personalismi, si riferisce a Nicola Fratoianni (Avs) che l’altra sera ha virtualmente escluso i riformisti?

"Alla foto ‘della birra’ della festa di Avs preferisco la foto davanti alla Cassazione, per la consegna delle firme contro l’autonomia differenziata, dove c’erano tutti i leader del centrosinistra e non solo. Meloni va battuta".

Bologna punto di riferimento?

"Qui una tradizione di sinistra radicata, lavoriamo con amministratori sul territori per tornare in Consiglio regionale".

pa. ros.