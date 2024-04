Marche: 3,5 milioni contro le alluvioni

Completati i lavori di mitigazione del rischio idraulico nei Comuni Ancona, Camerata Picena e Falconara". Lo fa sapere la Regione Marche. "Come da cronoprogramma, si sono conclusi i lavori relativi alle due casse di espansione sul fosso San Sebastiano e sul fosso Cannetacci, sul bacino idrografico del fiume Esino. I lavori sono stati presentati in occasione della verifica dello stato di consistenza delle due vasche". Si tratta di opere, ha spiegato l’assessore regionale alle Risorse idriche e alla Difesa del suolo, Stefano Agruzzi, "che rientrano in un apposito programma di interventi che hanno come obiettivo la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree del bacino idrografico del Fiume Esino interessate dagli eventi alluvionali del 2006. L’investimento è consistente, pari a circa 3 milioni e 500 mila euro. È infatti priorità della Regione scongiurare il ripetersi di fenomeni alluvionali dalle conseguenze devastanti per il territorio e la popolazione residente. Infine, particolare non secondario è il fatto che sia stata posta grande attenzione all’impatto ambientale delle due casse di espansione". In particolare, "per il Fosso Cannettacci nel Comune di Falconara si è realizzata un’area di espansione delle piene con volume invaso di 254mila metri cubi; si è poi proceduto all’adeguamento della sezione idraulica a valle del ponte della provinciale fino a valle del ponte della ferrovia". Per il "Fosso San Sebastiano è stato completato il rifacimento del ponte sulla via comunale nel Comune di Falconara e realizzata un’area di espansione delle piene con volume invaso di 475mila metri cubi e l’adeguamento della sezione idraulica a valle del ponte della provinciale fino a valle del ponte della ferrovia". "Nate da un accordo programmatico tra la Provincia di Ancona e i Comuni di Falconara Marittima, Ancona e Camerata Picena, - ricorda la Regione - le due opere, realizzate a protezione degli abitati di Castelferretti e Fiumesino, rientrano in una serie di interventi finanziati dalla Regione Marche che concorreranno a una considerevole riduzione del rischio esondazioni su aree considerate sensibili già dall’evento del 2006".