Marjane Satrapi a Bologna, chi è la fumettista iraniana ospite dell’Unibo

Marjane Satrapi

Bologna, 19 febbraio 2023 – Con l’autobiografia a fumetti ‘Persepolis’, divenuta film nel 2007, si è fatta conoscere in tutto il mondo. E domani, 20 febbraio, Marjane Satrapi, fumettista, regista, sceneggiatrice e illustratrice di origine iraniana, sarà l’ospite d’onore della cerimonia di inaugurazione del 935esimo anno accademico dell’Alma Mater. L’appuntamento è alle 17, nell’aula magna Santa Lucia al civico 36 di via Castiglione, in presenza e in diretta streaming sul canale YouTube dell’ateneo. Nata il 22 novembre 1969 a Rasht, la più grande città iraniana vicina al Mar Caspio, Marjane Satrapi a quattordici anni viene mandata dai genitori a Vienna allo scopo di tenerla lontana da un regime divenuto sempre più oppressivo, in particolare verso le donne. Secondo quanto narrato nell'autobiografia a fumetti ‘Persepolis’, pubblicata in tutto il mondo, Satrapi trascorre nella capitale austriaca gli anni dell'adolescenza, terminando le scuole superiori. Dopo un periodo difficile in cui vive anche come senzatetto, torna poi in Iran dove frequenta l'università. Lì conosce Reza, con il quale si sposerà; il matrimonio però non dura a lungo e dopo il divorzio, Satrapi si trasferisce in Francia nel 1994, a 25 anni. Oggi vive a Parigi, dove lavora come illustratrice e autrice di libri per bambini. Satrapi si è fatta conoscere in tutto il mondo grazie all’autobiografia a fumetti ‘Persepolis’, particolarmente apprezzata dalla critica, in cui descrive la sua...