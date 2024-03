Matis, tuffo anni ’90 con Tony Humphries

Il Matis ha fatto la storia della club culture italiana e l’arrivo questa sera in città di Tony Humphries, porta alla mente i fasti di quegli anni Novanta (fine Ottanta) in cui da via Rotta passavano nomi stellari. Dj, produttore discografico e remixer statunitense, sarà Humphries, uno tra i progenitori della musica house insieme ai dj newyorkesi David Morales e Frankie Knuckles, ad arrivare alla console nella serata History 1990 Celebration. Il lavoro di Humphries comprende produzioni in studio e remix, trasmissioni radiofoniche su WRKS 98.7 Kiss FM e Hot 97, e residenze da DJ in club tra cui Club Zanzibar (Newark, New Jersey) e Ministry of Sound a Londra. Reduce da un tour tra Europa e Stati Uniti, dal battito iniziale della house music fino alle vibrazioni più elettroniche e techno. Nella main room, una line-up di dj italiani da leggenda: Maurizio Gubellini, Ivo Morini, e Billy che, con la voce di Maurizio Monti. Tra le novità, è prevista anche la cena, animata dall’intrattenimento musicale a cura di Stefano Malaisi e Danilo Maranini e il privée con l’animazione targata Les Folies de Pigalle, con i Djs Maurice e Ricky Montanari e Voice Lele Folies.

