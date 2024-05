Medici a congresso al Carlton. Così si affronta la menopausa

La menopausa, si sa, non è un periodo facile per le donne. E proprio nella fase ’pre’ e in quella ’post’ vanno analizzati vari fattori. E studiare i progressi medici per affrontarla al meglio.

Il congresso – presieduto dalla ginecologa Stefania Alfieri – dal titolo ’Ginecologia, cardiologia e oncologia si intersecano per il benessere della donna dalla pre alla post menopausa’, punta a dare risposte scientifiche mirate. Tanti gli esperti di fama internazionale provenienti da ogni parte d’Italia che domani tratteranno l’argomento all’appuntamento organizzato al Royal Hotel Carlton di via Montebello 8 (per iscriversi serve registrarsi al portale: www.mktecm.it).

Il corso partirà domani alle 8.30 e si aprirà con una domanda: ’Perché parlare ancora di menopausa?’ che darà il via al corso, poi diviso in tre sessioni. Due dalle 9 alle 13.30, la terza dalle 14.45 alle 17.45.

La prima tappa del congresso avrà diversi interventi – moderati da Gloria Bonaccorsi e Annibale Volpe – sui disturbi climaterici (tenuto da Stefania Alfieri), la terapia ormonale (a cura di Stefano Lello), l’utilizzo clinico della pillola con estetrolo (con Alessandro Gambera) e l’osteoporosi postmenopausale (con Anna Capozzi). Seguirà, invece, la seconda sessione, questa volta moderata da Salvatore Caruso e Costantino Di Carlo, sulle terapie integrate nella donna in post-menopausa (a cura di Lorenza Driul), la sindrome genitourinaria (intervento tenuto da Filippo Murina) e un approfondimento sulle nuove frontiere di probiotici e nutraceutici a cura di Franco Vicariotto. Terminerà la mattinata una lettura sull’intelligenza artificiale come ausilio nella diagnosi e nella mirata terapia del tumore all’ovaio. Il pomeriggio, infine, verranno presentati altri quattro contributi, moderati da Alfieri e Maurizio Baroni: la diagnosi delle masse ovariche maligne a cura di Anjeza Xholli, gli effetti dei progestinici e progesterone nella pre e nella post menopausa (intervento tenuto da Giovanni Grandi), mentre parlerà di selettività tissutale Angelo Cagnacci. Chiuderà la sessione l’intervento di Silvia Maffei sui rischi cardiovascolari e metabolici. Alle 16.45, prima della fine dei lavori, ci sarà la lettura ’donna e cardiopatia ischemica’ di Carmine Pizzi. Chiuderanno la giornata, le conclusioni di Stefania Alfieri.

I crediti formativi del corso verranno attribuiti a medici (endendocrinologi, ginecologi, urologi, oncologi, medicina interna, cardiologia, medici di famiglia), professionisti con diplomi di laurea in ostetricia e specializzandi.