Bologna, ex medico Virtus arrestato per l’omicidio della moglie: “Le somministrò farmaci”

Bologna, 11 aprile 2023 – Omicidio, peculato e detenzione illecita di farmaci psicotropi. Queste le accuse che hanno portato all’arresto di Giampaolo Amato, 64enne ex medico della Virtus Basket, per la morte della moglie. Il provvedimento, richiesto dalla Procura che ha coordinato l’indagine dei carabinieri, è stato emesso lo scorso venerdì dal giudice per le indagini preliminari.

I fatti risalgono al 31 ottobre 2021 quando i carabinieri venivano informati dagli operatori sanitari del 188 di un intervento effettuato in un appartamento in zona Murri per prestare soccorso a una sessantaduenne bolognese. La donna, Isabella Linsalata, era stata trovata priva di sensi dal marito, ma il personale medico arrivato sul posto ne aveva constatato la morte.

Amato è stato per 7 anni medico sociale della Virtus Basket

I successivi accertamenti medico-legali e le indagini hanno permesso di chiarire le cause della morte riconducendole alla somministrazione dolosa, da parte del marito, di due farmaci: una benzodiazepina e un anestetico ospedaliero. Durante le indagini, è emerso che alla donna erano state somministrate, anche negli anni precedenti al delitto, benzodiazepine a sua insaputa, che si suppongono riconducibili al marito e mai denunciate.

L’assunzione dei farmaci aveva provocato nella vittima diversi episodi di malessere e narcolessia. Lo scorso sabato, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna si sono presentati a casa del medico bolognese e, successivamente, lo hanno arrestato. L’uomo è stato poi trasferito nel carcere della Dozza.

Notizia in aggiornamento