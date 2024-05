Mestieri e storie alla Fattoria Zivieri: "Valorizziamo le nostre tradizioni"

È tutto pronto nella Fattoria Zivieri di Sasso Marconi, in via Lagune, per l’apertura dei cancelli domani della terza edizione del "Mercato Artigiano di Storie e Mestieri", giornata all’insegna della natura, dell’agricoltura e del vero artigianato che vedrà protagonisti mastri cestai e creatrici di gioielli con elementi naturali, esperti produttori di salumi e apicultori, insieme ai gestori delle aziende agricole del territorio che intratterranno i visitatori sulla loro arte.

Realizzato grazie al sostegno di Confcommercio Ascom Bologna, l’evento nella Fattoria Zivieri coincide con la prima giornata nel 2024 di "Fattorie Aperte. Riscopri il valore della Terra", l’iniziativa promossa dalla Regione e che prevede visite gratuite agli spazi dell’agriturismo della durata di un’ora, sia la mattina che il pomeriggio. "Sarà l’occasione – sottolinea Aldo Zivieri, che dirige la Fattoria insieme ai fratelli – per conoscere da vicino la nostra realtà e respirarne e toccarne con mano quella stessa filosofia che condividiamo con gli artigiani che, con grande entusiasmo, hanno raccolto ancora una volta il nostro invito a prendere parte a questa terza edizione del Mercato Artigiano. Con un obiettivo: conservare, valorizzare e allo stesso tempo rendere al passo con i tempi quelle tradizioni che si tramandano da generazioni". Nei vari stand del Mercato Artigiano della Fattoria Zivieri sarà possibile acquistare genuini prodotti da forno, verdura, frutta, capi di abbigliamento realizzati in fibra naturale di ortica o nati dal riuso di oggetti vintage. Oppure prendere parte ai laboratori per la realizzazione di una piadina perfetta o di un delizioso formaggio fresco. Allestita una postazione gastronomica informale, senza prenotazione, per gustare panini con salumi firmati Zivieri e verdure dell’orto. Informazioni anche sul sito www.fattoriazivieri.it o sui canali social.

Nicodemo Mele