Minacce di morte per un debito di droga, coppia in manette a Bologna

I carabinieri hanno arrestato il 44enne e la 47enne

Minerbio (Bologna), 6 febbraio 2023 - “Dammi i soldi o ti faccio sparire!”. È con questa frase che una coppia, un uomo di 44 anni originario di Palermo e una donna bolognese di 47 anni, hanno minacciato un trentasettenne italiano che aveva con loro un debito di circa settemila euro per l'acquisto di cocaina.

È quanto hanno ricostruito i carabinieri della compagnia di Molinella, impegnati in un’attività di contrasto al traffico di droga nella “Bassa Bolognese”, che venuti a conoscenza del debito del trentasettenne e delle minacce ricevute telefonicamente si sono attivati per rintracciare i malviventi. I militari dell'Arma hanno costi scoperto che i debiti contratti dall'uomo erano dovuti all'acquisto della cocaina, che avveniva posticipando i pagamenti. Così, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, i carabinieri si sono presentanti alla consegna della somma richiesta nel parcheggio di un bar di Minerbio e hanno arrestato la coppia, recuperando i soldi.

Le banconote, circa seimila e settecento euro, sono state trovate nel vano porta oggetti dell'auto che il quarantaquattrenne e la quarantasettenne avevano utilizzato per raggiungere il bar dove doveva avvenire la consegna dei soldi. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l'uomo originario di Palermo, con precedenti di polizia per furto, rapina, estorsione ed evasione e la donna bolognese, con precedenti di polizia per omissione di soccorso, ricettazione, minaccia, ingiuria e reati in materia di sostanze stupefacenti, sono stati portati in carcere.