Mongiorgio, cantieri per riaprire la strada

Ad un anno dalla frana che ne causò la chiusura totale per due mesi e poi la riapertura a senso unico alternato fino ad oggi, sono cominciati l’altra mattina i lavori di ripristino della viabilità in via Mongiorgio, in territorio di Monte San Pietro.

Ad annunciarlo la sindaca appena riconfermata Monica Cinti intervenuta a proposito di questa strada comunale che mette in comunicazione la vallata del Lavino e quella del Samoggia, all’altezza della Badia da un lato e di Ponzano sul versante di Valsamoggia.

Viabilità importante per tutto il territorio, che dal maggio del 2023 risulta difficoltosa per gli eventi che tredici mesi fa provocarono tanti smottamenti e frane in diverse zone dell’ampio comprensorio dell’alta e media vallata.

Lo scorso luglio con risorse e impegno diretto del Comune di Monte San Pietro la strada venne riaperta al transito ma con un senso unico alternato ed un divieto di transito che dai ciclisti e motociclisti fu esteso agli autobus e ai camion con portata oltre le tre tonnellate e mezzo. Questa strada infatti è già nota agli appassionati delle due ruote perchè da diversi anni, a causa dei dissesti presenti sui due versanti, è interdetta a ciclisti e motociclisti. Non è dato sapere se dopo questi lavori questo divieto verrà rimosso, e comunque in tanti hanno salutato positivamente questo cantiere che non solo porterà al ripristino di tutte due le corsie e all’eliminazione del semaforo che regola il senso unico alternato. Ma anche per il fatto che i tecnici hanno adottato una soluzione di gestione dei lavori che permetterà di mantenere aperta la strada (sempre ad una corsia con senso alternato regolato da semaforo) durante le attività di ricostruzione e consolidamento della profonda voragine che si verificò sul versante sud.

"La ditta da noi incaricata ha iniziato ad operare con l’utilizzo dei fondi per la ricostruzione grazie alle ordinanze commissariali, che per questo intervento prevedono un impegno finanziario di 350mila euro -spiega la sindaca Monica Cinti-. Si stima che i lavori durino circa 60 giorni, venendo quindi ultimati entro la fine del mese di agosto. In virtù di tutto ciò auspico che da settembre possa essere ripristinato il percorso del servizio autobus 684 che svolge questo importante servizio di collegamento intervallivo, utile a studenti e lavoratori di Monte San Pietro e di Valsamoggia. Anche per questo aspetto siamo in contatto costante con il referente di Tper". Gabriele Mignardi