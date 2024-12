Monitor sul bus per agevolare le persone sorde

Bologna si testerà un nuovo sistema di informazione a bordo degli autobus cittadini di Tper per dare risposta anche alle esigenza delle persone sorde. Il progetto, in collaborazione con Fiadda Emilia-Romagna (Coordinamento-Associazioni per i diritti delle persone sorde e famiglie), partirà nel 2025 sulla linea 21, come presentato a Handimatica 2024. I nuovi monitor saranno installati per la fase sperimentale su 24 mezzi nuovi (tra l’altro al 100% elettrici) su una linea che copre diverse zone della città, non solo centrali (dalla Barca a zona San Donato). Se i test saranno positivi Tper potrà considerare per il futuro la presenza dei monitor come parte integrante delle dotazioni di bordo di tutti i nuovi acquisti di bus. Il progetto arricchisce anche i sistemi di infomobilità per tutti e rappresenta un ulteriore tassello nella strategia complessiva dell’azienda verso l’abbattimento delle barriere nel trasporto pubblico.