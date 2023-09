Monopattino rubato ritrovato col gps in una comunità

Denunciati dai Carabinieri di Vergato due neo-maggiorenni e un 17enne, originari dell’Albania, già noti alle forze dell’ordine e ospiti presso una comunità per minori, accusati di ricettazione in concorso dopo la segnalazione di un ragazzo 19enne residente a San Marino che aveva riferito ai militari di aver subito il furto, la notte del 12 agosto, del proprio monopattino nei pressi di una discoteca di Rimini. Il 19enne aveva raccontato di avere geolocalizzato il monopattino rubato, grazie al Gps installato sul mezzo, prima nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini e, successivamente in una strada dell’appenino, dove si trova la comunità per minori. Il monopattino è stato così recuperato e restituito alla vittima del furto.