Morto Andrea Purgatori, il cordoglio di Lepore: “Ha tenuto viva la memoria di Ustica”

Bologna, 19 luglio 2023 – Una malattia fulminante si è portata via Andrea Purgatori, da sempre impegnato nella ricerca della verità sulla strage di Ustica.

Piange il giornalista e autore, scomparso all’età di settant’anni, anche la nostra città: “Con Andrea Purgatori se ne va una figura importante per Bologna e per l’Italia – commenta il sindaco Matteo Lepore -. Gli saremo per sempre riconoscenti perché in questi decenni ha contribuito in modo fondamentale a costruire verità e memoria sulla Strage di Ustica”.

"Una memoria – prosegue Lepore -, che la nostra città coltiverà per sempre grazie anche alla sua instancabile attività di indagine e di ricerca. Alla famiglia di Purgatori va l’abbraccio mio e della città di Bologna”.