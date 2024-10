Muore a testa in giù nella buca. Tentava di salvare il suo cane

PIANORO (Bologna)

Un anziano tartufaio è morto nel disperato tentativo di salvare il suo cane. È accaduto lunedì a Pianoro, sull’Appennino bolognese. Lucio Pierantoni, 78 anni, era uscito presto con l’inseparabile bracco Lara (insieme nella foto) diretto a una tartufaia. Stando a quanto ricostruito, il cane sarebbe caduto in un tombino di un canale di scolo. Il 78enne si è calato a testa in giù per cercare di recuperare l’animale. Un tentativo che gli è stato fatale: l’anziano è morto per asfissia. Quando i soccorritori l’hanno trovato era troppo tardi. Solo rimuovendo il cadavere si sono accorti del cane nella buca, impaurito ma salvo.