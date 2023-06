Murri, ciclabile e critiche "Insicura e invisibile"

"Bisogna risolvere il problema del primo tratto di ciclabile di via Murri verso via Toscana: è stretta, insicura, poco visibile e non è chiara la segnaletica. Una realizzazione non all’altezza degli standard europei del progetto ‘Città 30’. La direzione è buona, è la velocità e il modo di azione delle istituzioni che lascia a desiderare", commentano in coro Fabio Bettani, presidente della Consulta comunale della Bicicletta, al fianco di Antonella Tampellini della Fiab, di Emanuele Caprara di Bologna Vivibile e di altri rappresentanti della Consulta. Le associazioni lamentano anche che "nonostante non siano mancati in questi anni fondi e progetti, sotto l’insegna del ’Piano urbano della mobilità sostenibile’, e nonostante molto si sia fatto, in realtà, ancora non basta". I rappresentanti delle associazioni aggiungono che "Bologna dovrebbe tornare ad essere di ispirazione per l’estero ma, per rilanciarsi, deve ispirarsi a modelli europei come Utrecht, Francoforte e Helsinki". "Urge un salto di qualità. Chiediamo al comune di osare e di realizzare una corsia ciclabile più larga di almeno un metro e mezzo e di tracciarla tutta con fondo rosso per renderla più visibile e riconoscibile. Davanti ad alcune attività commerciali la corsia ciclabile oggi è assente e bisogna individuare un percorso rettilineo evitando il più possibile i continui zigzag. Pensiamo a delle misure diffuse per la moderazione della velocità, per esempio sagomando le immissioni nelle strade laterali con l’ampliamento dei marciapiedi, la realizzazione di attraversamenti rialzati e contrastando la sosta selvaggia".

Nell’ultima rilevazione annuale dei flussi ciclabili del Comune, in via Murri il flusso di ciclisti nel 2022 rispetto all’anno precedente è addirittura calato, in piena controtendenza rispetto all’aumento generalizzato che si è riscontrato sul resto del territorio comunale.

Il flusso orario medio registrato su via Murri nel 2022 è stato di 272 bicicletteora, nel 2021 era di 283ora e stazionario rispetto ai 270ora del 2020. In via Murri nel 2022 ci sono stati nove casi di incidenti con biciclette coinvolte e sempre nove con ciclisti feriti.

Giovanni Di Caprio