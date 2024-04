Nasce lo sportello antiviolenza: "Un presidio per persone fragili"

La violenza sulle donne non si combatte solo a parole, ma con azioni concrete. E’ stato inaugurato a Castiglione dei Pepoli, presso il Centro Servizi Pepoli, lo sportello di MondoDonna, ovvero il presidio antiviolenza di genere. Il servizio è sempre attivo telefonicamente e l’ultimo martedì del mese fa sportello a Castiglione. E’ questo l’ultimo tassello di un sistema integrato di sportelli presenti in Appennino, insieme a quelli di Vergato, Marzabotto, Castel di Casio e San Benedetto Val di Sambro. La persona interessata ha così la possibilità di scegliere dove andare, anche per motivi di privacy.

"Aggiungiamo un altro tassello al nostro centro servizi – ha afferma il sindaco di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri, che ha inaugurato il nuovo sportello – che sta diventando sempre più un punto di riferimento territoriale. Il presidio antiviolenza è un servizio che volevamo attivare da tempo e siamo quindi molto soddisfatti. Stiamo coprendo l’Appennino bolognese, a dimostrazione che siamo un territorio che sa sperimentare e cogliere nuove pratiche per rispondere ai bisogni dei cittadini, soprattutto i più fragili. Ho sempre pensato che il ruolo primario di un Comune sia quello di avere attenzione per chi ha più bisogno, per chi ha maggiori difficoltà. Ringrazio quindi l’associazione MondoDonna per la proficua collaborazione e l’Istituzione dei Servizi sociali dell’Unione Appennino per aver organizzato questo nuovo servizio". L’esperienza delle operatrici di MondoDonna potrà così dare un aiuto decisivo alle persone che non sanno come uscire da una situazione di violenza familiare e hanno bisogno di trovare, come prima cosa, una mano tesa.