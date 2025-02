Ndoye, Beukema e i ragazzi del ’Bologna senza barriere’

Joey Saputo è un galantuomo di altri tempi. Da anni sostiene in modo importante la squadra della città, con bilanci in equilibrio e trasparenti, regalando gioie sportive ai tifosi rossoblù. Ieri ha donato la nuova divisa da gioco ai calciatori del Bologna Senza Barriere, atleti paralimpici impegnati a difendere i colori del Bfc 1909 nei campionati Figc di categoria.

Ndoye e Beukema hanno portato le nuove maglie a questi giovani calciatori, durante un loro allenamento. Sono le stesse divise utilizzate dalla prima squadra, in serie A. I due campioni sono rimasi a lungo con i ragazzi, firmando autografi, scattando selfie e sopratutto giocando con loro, improvvisando ’torelli’ e rigori. I sorrisi sinceri di questi professionisti hanno regalato una grande gioia a tutti i presenti.

Tornando a casa, mi sono ritrovato a cantare da solo in macchina, come non accadeva da tempo. Grazie ai rossoblù, ero tornato ragazzo anch’io.

Davide Gubellini