’Nell’aria’ in Certosa: performance acrobatica con grandi palloni

Ancora a naso in su nel cielo della Certosa: dopo le suggestive immagini del funambolo Andrea Loreni, che lo scorso anno regalò una passeggiata sospeso nel cielo della Certosa, sullo sfondo della basilica di San Luca, sarà lo spettacolo ’Nell’aria’ in programma in doppia replica questa sera alle ore 19 e alle 21 (ingresso via della Certosa, 16) a incantare e farsi ricordare. La performance acrobatica ’site specific’ a cura di Martina Nova ed Elena Annovi, realizzata appositamente per Bologna Portici Festival, si terrà nel suggestivo Monumento Ossario ai Caduti della Grande Guerra: in ’He, il vento muove la danza’ Martina Nova assieme ad Angela Kurz e Ana Maria Alcocer diventeranno sculture in movimento, sospese da terra da palloni giganti, accompagnate dalla musica di Ruben Zambon e dalla voce e fisarmonica di Maria Norina Liccardo. Si rimane in Certosa, spostandosi nel Monumento Ossario dei Caduti Partigiani dove si svolgerà invece ’Sacro’, performance di danza verticale di Elena Annovi, il cui corpo entrerà in dialogo con l’architettura: la danza sarà accompagnata dalla composizione sperimentale di ricerca vocale di Manuel Attanasio.

Il programma di oggi di Bologna Portici Festival propone poi un appuntamento del tutto diverso in piazza Rossini. Qui il semiologo, giornalista ed enigmista Stefano Bartezzaghi sarà ospite alle ore 19 dell’incontro ’La Merenda sul prato’. Figlio de ’Il Bartezzaghi’ delle sfide più ardue su ’La Settimana Enigmistica’, Bartezzaghi è tra i più importanti studiosi in fatto di giochi di parole, umorismo e creatività: a Bologna ha vissuto gli anni dell’Università – al DAMS, dove si è laureato con Umberto Eco – da fiero fuorisede: sul prato di piazza Rossini rievocherà i suoi ricordi di Bologna e il suo sguardo di oggi sulla città dei portici.