Niente mensa scolastica a Castel Maggiore: “Si mangia sui banchi”

Castel Maggiore, 8 settembre 2023 – Inizia la scuola ma con i lavori in corso. Succede a Castel Maggiore nella nuova scuola primaria di via Loi.

Lunedì 18 settembre le aule saranno disponibili ma - come si legge in una nota congiunta del Comune e delle dirigenze scolastiche interessate - "all’inizio il pasto sarà consumato in classe, perché sono ancora in corso di ultimazione i lavori per l’accesso di fornitori e operatori alla sala mensa (prevediamo che sarà disponibile a fine ottobre). Anche la palestra aprirà un po’ più avanti, ma nel frattempo sarà comunque garantita l’attività di educazione fisica. Parte dell’area esterna alla scuola, con i parcheggi e l’accesso carrabile per gli accompagnatori, sarà ultimata nelle prossime settimane. Ma sarà fruibile l’ampio parcheggio in via Loi di fronte alla scuola e sarà regolarmente garantito l’accesso dello scuolabus. Contiamo in ogni caso di avere il plesso ultimato in ogni sua parte entro Natale, alcune parti senz’altro anche prima".

Situazione che non convince Fratelli d’Italia per voce del consigliere comunale Maurizio Iannaccone e del coordinatore comunale Umberto Negri che si sono fatti portavoce, a loro dire, delle lamentele di numerosi genitori. "Registriamo ritardi nei lavori della scuola – affermano Iannaccone e Negri - e come l’area sia ancora oggi palesemente un cantiere aperto. Allora ci chiediamo: come mai non si è valutato di mantenere l’utilizzo delle precedenti strutture scolastiche fino a completa conclusione dei lavori?".

Mentre il coordinatore provinciale di Fdi Diego Baccilieri si domanda: "Come si potranno garantire il collaudo dei nuovi spazi e le certificazioni necessarie?".

Non si fa aspettare la replica del sindaco Belinda Gottardi: "Il Comune e la scuola hanno inviato una lettera esplicativa ai genitori, promosso una riunione con il consiglio di istituto e una assemblea con i genitori. L’area esterna antistante la scuola è ancora in fase di cantiere perché su di essa verrà realizzato un playground con ambienti all’aperto per attività sportive; mentre nel corpo scuola, con aule e laboratori, sono in corso le ultime rifiniture e installazioni, ma è praticamente ultimato".

E Gottardi aggiunge: "Dal punto di vista della sicurezza di bambini e insegnanti, la zona ancora in cantiere sarà separata e circoscritta dalle aree didattiche, e i lavori non avranno impatti importanti sull’attività della scuola. Per quanto riguarda le certificazioni sono state espletate le procedure per il collaudo strutturale e la consegna dell’edificio alla dirigente scolastica avverrà con le necessarie certificazioni".