"Nuovo codice, già sospese due patenti"

Due sospensioni brevi della patente. Le ha già applicate in virtù delle nuove norme la polizia locale di San Giovanni in Persiceto. Il dato è emerso l’altra sera durante l’incontro, organizzato dall’amministrazione comunale, sul nuovo Codice della strada nella sala consiliare del municipio. A fare gli onori di casa il sindaco Lorenzo Pellegatti e l’assessore comunale alla Sicurezza Alessandra Aiello, quindi sono seguiti gli interventi di Mauro Sorbi, ex presidente dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, di Luca Nasci, comandante della polizia locale di Persiceto e dell’ispettore Paolo Facci, responsabile dell’ufficio verbali che l’anno scorso ha gestito circa 13.000 pratiche.

"Quello di San Giovanni – ha detto Sorbi – è uno dei pochi Comuni che si è interessato, con iniziative pubbliche, al nuovo Codice della strada. In generale, considerando le nuove norme, è fondamentale la questione dei punti. Occorre stare molto attenti a quelli che abbiamo e a quelli che si possono perdere per un sorpasso azzardato, per un passaggio con il rosso, per aver imboccato un senso vietato. Queste irregolarità costano 20 punti. Quando veniamo fermati col cellulare in mano mentre guidiamo e abbiamo meno di 10 punti la sospensione della patente può arrivare a mesi". E Sorbi ha affermato ancora: "Sull’aspetto dell’alcol è consigliabile tener sempre sottomano un etilometro monouso. Ricordo che al momento del controllo se superiamo il tasso alcolemico dello 0,5% la patente ci viene immediatamente ritirata. Sulla cannabis e altre sostanze similari è stato istituito un tavolo a livello ministeriale per far guidare in tranquillità chi le usa per motivi sanitari. Tra circa un mese sapremo il risultato del tavolo".

"Il comando di San Giovanni – ha precisato Nasci – ha attualmente applicato, e già definito in modo inoppugnabile, due sospensioni brevi. Uno per circolazione con il cellulare in mano e l’altra per sorpasso senza attenersi alle ordinarie norme di prudenza e di diligenza. In questo caso si trattava di un sorpasso contromano. La sospensione breve si applica se sulla patente abbiamo meno di 20 punti, cioè a partire da 19 punti". I funzionari di polizia locale hanno poi reso noto il numero di sanzioni elevato per condotte di guida che non rispettano la normativa sui monopattini. "L’anno scorso – ha evidenziato Facci – sono stati 16 i verbali di contestazione, due emessi per mancato utilizzo del casco, di cui un verbale adottato in applicazione della nuova normativa. Mentre nell’anno nuovo sono già due i verbali di contestazione". Un altro punto affrontato durante l’incontro è stato quello riguardo la nuova disciplina della circolazione senza la copertura assicurativa, che comporta un maggiore coinvolgimento del proprietario del mezzo rispetto a prima. "Sono state introdotte – ha sottolineato Facci – importanti conseguenze anche per i proprietari dei veicoli utilizzati da altri".

