Oksana Lyniv premiata a Monaco di Baviera

Oksana Lyniv (foto Ranzi), direttrice musicale del Teatro Comunale, ha ricevuto il prestigioso ’Bayerischer Verfassungsorden’ (Ordine della Costituzione Bavarese), per i suoi "straordinari meriti artistici" nel campo della musica classica.

Durante la cerimonia di premiazione, sul palco della Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera subito dopo la recita di Tosca, Ilse Aigner, presidente del Parlamento bavarese, e Serge Dorny, Sovrintendente della Bayerische Staatsoper, hanno voluto ricordare anche il lavoro svolto da Lyniv con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, sottolineando come questa collaborazione abbia aperto un nuovo capitolo nella storia della musica, rendendola la prima donna a ricoprire il ruolo di direttrice musicale di una Fondazione lirico-sinfonica italiana. Il ministro Markus Blume ha espresso il suo ringraziamento per l’instancabile impegno di Lyniv nel mondo musicale. Il riconoscimento, che dal 1961 premia le personalità che si impegnano in modo eccezionale per il bene comune, celebra il contributo musicale della direttrice d’orchestra. Oksana Lyniv tornerà nuovamente sul podio dell’Orchestra del Comunale all’Auditorium Manzoni per un concerto sinfonico questo sabato con pagine di Berlioz, Debussy, Resatsch, Rachmaninov e Ravel.