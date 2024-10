Bologna: palpeggia una ragazza e aggredisce il fidanzato, arrestato 26enne

Bologna, 3 ottobre 2024 - Ha palpeggiato in strada una ragazza, poi ha aggredito a pugni il fidanzato della vittima arrivato per soccorrerla e opposto resistenza ai carabinieri intervenuti per fermarlo. Per questo un uomo di 26 anni, italiano, è stato arrestato dai militari dell'Arma del nucleo radiomobile con l'accusa di violenza sessuale e resistenza a un pubblico ufficiale.

Il tutto è accaduto durante la notte nel quartiere San Donato-San Vitale. I carabinieri sono stati allertati da alcuni residenti della zona a causa di una lite in strada tra due uomini.

Alcune pattuglie del nucleo radiomobile sono così arrivate sul posto, cercando subito di porre fine al pestaggio da parte del ventiseienne, il quale stava colpendo un altro uomo al volto con violenti pugni.

Bloccato l'aggressore, i carabinieri sono stati avvicinati da due donne agitate e in lacrime e una delle due ha raccontato che, mentre aiutava l'amica a parcheggiare l'auto, è stata avvicinata dal ventiseienne il quale le ha rivolto delle frasi a sfondo sessuale e poi l'ha palpeggiata ripetutamente, fino a tentare di immobilizzarla.

La donna si è però liberata e ha chiamato il fidanzato, il quale arrivato sul posto è stato aggredito e picchiato a calci e pugni dal ventiseienne, che all'arrivo dei carabinieri ha opposto resistenza, fino a quando non è stato bloccato.

Il ferito è stato successivamente soccorso dal personale medico del 118 e trasportato al pronto soccorso per le cure del caso, riportando lievi lesioni. Il ventiseienne, accusato di violenza sessuale e resistenza a un pubblico ufficiale, è stato arrestato e portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.