Panchina gigante installata al lago di Castel dell’Alpi

Le panchine giganti sono ormai diventate un’attrazione turistica molto diffusa in Italia, che si sta pian piano diffondendo anche in Europa, e da oggi anche nella Città Metropolitana di Bologna, dove una è stata installata lungo le sponde del lago di Castel dell’Alpi. Una panchina gigante, lungo il percorso che costeggia il lago, per promuovere il turismo all’aria aperta, è stata inaugurata dal sindaco Alessandro Santoni.

Questa realizzazione, la prima all’interno dell’ambito metropolitano bolognese, si inserisce nel circuito che si trova sul sito bigbenchcommunityproject.org, nato nel 2009 da un’idea del designer americano Chris Bangle, diffusasi rapidamente in tutta Italia e nel mondo, al punto che ad oggi sono 339 le panchine esistenti e 73 quelle in fase di realizzazione. In questo panorama, quella di Castel dell’Alpi è la realizzazione 337. Tra le particolarità di questo progetto non vi è solo la realizzazione ’fuori scala’, ma anche il fatto che la costruzione della panchina gigante deve avvenire grazie a fondi e manodopera volontaria: nessuna risorsa pubblica può essere usata per realizzare l’installazione. E seguendo un design protetto da copyright che viene concesso gratuitamente a condizione che si rispettino alcune caratteristiche: la panchina deve essere costruita in un punto con vista panoramica e contemplativa, liberamente accessibile al pubblico e lontana da strade.

"Questa panchina gigante - spiega il sindaco Alessandro Santoni - si inserisce all’interno di un circuito che è diventato un’attrazione molto diffusa in Italia, e che siamo certi contribuirà a sostenere la comunità locale, il turismo e le eccellenze artigiane del nostro territorio.

Le Panchine Giganti sono per lo più conosciute per immagini, ma confermo che una volta che ci si siede su una di esse si prova la sensazione di godersi la vista come se ’si fosse di nuovo bambini’, suggestione pensata dagli ideatori di questo progetto che corrisponde effettivamente alla realtà".