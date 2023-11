Passante Bologna, oggi iniziano i lavori: dove e quando

Bologna, 13 novembre 2023 – Mentre sul fronte dei lavori oggi le ruspe entrano ufficialmente in azione, sul fronte politico non accennano a placarsi le polemiche sul Passante.

Cantieri per il Passante a Bologna: oggi iniziano i lavori

Dopo l’intervista al Carlino in cui l’assessora alla Nuova Mobilità Valentina Orioli ha attaccato il viceministro Galeazzo Bignami, i consiglieri comunali di FdI rispendiscono le accuse al mittente: "All’assessore Orioli che accusa il viceministro Bignami di fare il gioco delle tre carte sul Passante – dicono Stefano Cavedagna, Fabio Brinati, Felice Caracciolo, Francesco Sassone e Manuela Zuntini – non possiamo che ricordare come evidentemente questa becera, finta opposizione che stanno facendo per nascondere i propri errori faccia acqua da tutte le parti. Tra l’altro in un contesto in cui la burocrazia è stata snellita, invece di studiare e tentare di velocizzare tutti i processi, l’opposizione di Governo, che a Bologna è purtroppo e per poco ancora maggioranza, crede che la via migliore sia quella fatta di parole e zero fatti".

L’invito alla giunta è di consultare i cittadini: "D’altra parte se loro stessi non sono convinti del Passante perché si sono resi conto delle criticità che comporta – aggiungono i meloniani –, iniziassero a chiedere ai cittadini cosa vogliono".

Nel frattempo, come detto, da stasera al 20 novembre partirà una prima fase di lavori di predisposizione per le future cantierizzazioni dell’ampliamento della tangenziale e dell’autostrada. Con questi primi lavori sul tracciato della complanare dall’uscita 11 (San Vitale) all’uscita 4 bis (Aeroporto), verranno realizzati 15 varchi, ‘sfondando’ gli spartitraffico. Oggi si comincerà dal tratto tra lo svincolo 5 (Lame) e lo svincolo 4 bis in direzione Nord.

Si proseguirà tutta la settimana e soltanto in fascia notturna, dalle 22 alle 6 di mattina, per ridurre al minimo i disagi. La tangenziale rimarrà chiusa solo per i tratti interessati e sempre e solo in una direzione.