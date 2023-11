Passante, via ai cantieri in tangenziale

Bologna, 10 novembre 2023 – C’è una nuova data da cerchiare in rosso per il Passante: da lunedì sera i lavori arriveranno in tangenziale. Passaggio epocale, per chi segue da un po’ la gestazione dell’infrastruttura più imponente che Bologna sta aspettando. Parte infatti nella notte tra il 13 e il 14 novembre, per terminare il 20, una prima fase di lavori di predisposizione per le future cantierizzazioni dell’ampliamento della tangenziale, appunto, e dell’autostrada. Sono cantieri che fanno parte del cosiddetto ‘Lotto Zero’, partito all’inizio di quest’anno. In particolare, con questi primi lavori sul tracciato della complanare dall’uscita 11 (San Vitale) all’uscita 4 bis (Aeroporto), verranno realizzati 15 varchi, ‘sfondando’ gli spartitraffico. La grande regia è quella di Autostrade per l’Italia, che continua ad andare spedita. Si tratta di un intervento necessario per rimodulare le corsie in base alle attività di cantiere, oltre che per far passare i mezzi e per essere pronti alle eventuali fasi d’emergenza, per i soccorsi. Cinque triplette per quindici varchi, la tangenziale dalla settimana prossima comincerà a cambiare definitivamente pelle. Dietro al campo base di via Zambeccari, inoltre, si stanno già predisponendo le aree e il sottofondo perché a breve cominceranno i cantieri di realizzazione degli impianti, come fognature e impianti elettrici.

In più, si sta andando avanti nella realizzazione di fabbricati tecnologici per le telecomunicazioni dell’infrastruttura. Si starebbe parlando, in soldoni, di pannelli a messaggio variabile. Si stanno sostituendo quindi gli attuali impianti con dei nuovi, che saranno definitivi, ovvero compatibili con il Passante di ‘nuova generazione’. Il cronoprogramma di questo primo segmento è chiaro: si parte lunedì sera. Dove? Si comincerà dal tratto tra lo svincolo 5 (Lame) e lo svincolo 4 bis in direzione Nord. Si proseguirà tutta la settimana e soltanto in fascia notturna, dalle 22 alle 6 di mattina. La scelta della fascia notturna è chiara, si vogliono ridurre al minimo i disagi. La tangenziale rimarrà chiusa solo per i tratti interessati e sempre e solo in una direzione.

L’arrivo delle ruspe del Passante in tangenziale segna un nuovo passo importante dell’infrastruttura verso i cantieri veri e propri, quelli che comprenderanno anche la demolizione di alcuni ponti (che verranno rifatti) e che partiranno con ogni probabilità all’inizio del 2025.