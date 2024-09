’Pedalata popolare’ di 8 chilometri. Tra sport e socializzazione

Festeggiare il ritorno dalle vacanze con una pedalata popolare di otto chilometri. Domani, dalle 8, si terrà la terza edizione della biciclettata non competitiva presso il Centrolame in via Marco Polo. La ‘Pedalata Popolare’, partirà con un cicloraduno autogestito e aperto agli enti Coni e Fci.

Organizzato da Uisp Bologna-Ciclismo e Centrolame, la manifestazione è la prima di "un mese pieno di eventi e occasione di ritrovarci con chi ha voglia di far parte di questi momenti", afferma Roberta Li Calzi, assessora allo Sport. Grande ospite dell’evento Davide Cassani, testimonial (anche se non gradisce questa definizione) dell’evento. "Un modo per passare la domenica", racconta l’ex allenatore della nazionale di ciclismo, oppure "un cicloraduno formato da ciclisti ‘che se la raccontano’", sottolinea invece Franco Magli, coordinatore Uisp Bologna Sezione Ciclismo. Tema principale di questo evento è la sicurezza.

"Corriamo in un parco pubblico per garantire la massima tranquillità e non saranno chiuse le strade. Il casco è obbligatorio perché ti salva la vita", sorride Magli. Sul tema torna anche Cassani: "Le strade sono sempre più pericolose", e aggiunge: "La tappa del tour è stata storica: c’è un prima e un dopo quanto accaduto a fine giugno tra le nostre strade". Un cicloturismo sempre più da "da Champions", afferma Fabrizio Cremonini, marketing Igd. Ma, anche una manifestazione "radiosa e piena di sole", come afferma Lorenzo Rizzi, founder e account manager Ideasfera, utile a "far socializzare le persone ed evitare che si isolino", dice Piercarlo Menotti di Pedalando. La manifestazione si svolgerà qualsiasi siano le condizioni atmosferiche e ci sarà anche un punto ristoro all’interno del parco.

Giovanni Di Caprio