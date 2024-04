Pessina squalificato, Monza perde il suo leader

Non c’è modo migliore, per lasciarsi alle spalle la delusione di sabato pomeriggio, che ripartire sul campo.

Farlo contro la squadra che porta lo scudetto sul petto è stimolo in più, specie se la classifica dice che - e questo è indicatore della bontà della stagione del Monza - quello contro i partenopei è quasi considerato uno scontro diretto.

La frenata di Torino ha smorzato l’entusiasmo per un’Europa che era sogno lo scorso week end e che rimarrà tale fino alla fine del campionato.

Senza drammi e ossessione. Tre punti, però, porterebbero Palladino appaiato alla squadra di Calzona e a quel punto sì che i piani per il finale di stagione tornerebbero a essere visti con spirito positivo.

Intanto le scorie dell’ultimo impegno, oltre a quelle fisiche per il campo pesante e psicologiche per gli episodi a sfavore, hanno trovato concretezza nella squalifica che il giudice sportivo ha confermato di una giornata per Matteo Pessina, espulso per un doppio fallo da giallo su Ricci. Così quella di domenica sarà la prima partita giocata dai brianzoli senza in campo il capitano.

Compreso il primo impegno di Coppa Italia a Ferragosto, Raffaele Palladino non ha mai rinunciato al suo leader: sempre titolare, sempre con la fascia al braccio, sostituito soltanto in 6 occasioni e capace fin di giocare il 96 per cento dei minuti totali disputati dalla sua squadra in stagione.

Anima e cuore dello spogliatoio, Pessina sarà costretto a prendere posto in tribuna dopo quasi un anno esatto: la scorsa stagione era capitato, per l’ultima volta, il 2 aprile in occasione dell’impegno contro la Lazio.

Il Monza, però, deve andare oltre e chiudere al meglio un campionato che ha regalato lampi di grande calcio e rilanciato alcuni giocatori importanti.

Michael Cuomo