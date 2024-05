Piazza Dalla va all’Estragon

In archivio la fase istruttoria del bando

Bologna Estate 2024, con l’individuazione dei progetti culturali per il cartellone estivo, che si dipanerà dal 17 maggio al 29 settembre. Il progetto selezionato per le attività in piazza Lucio Dalla è quello di Estragon: risulta vincitore del bando, realizzato con fondi del ministero della Cultura, per lo spettacolo dal vivo nelle periferie, con un palinsesto di eventi gratuiti dedicato a musica dal vivo. Sono dunque in ballo cinque mesi di programmazione per la rassegna DiMondi, con oltre 50 concerti live di artisti di world music: I Musici di Francesco Guccini in apertura il 17 maggio, Tonino Carotone il 31 maggio, Tre Allegri Ragazzi Morti il 22 giugno, Inti Illimani il 12 luglio. A fronte di 184 domande, sono 154 i progetti selezionati dal Comune, mentre è in corso di definizione il calendario generale. Il 17 e 18 maggio, inoltre, l’avvio della stagione coincide con l’anteprima della seconda edizione del Bologna Portici Festival, che si terrà dal 4 al 9 giugno.