Piazza XX Settembre, ancora caos. La rissa finisce a colpi di machete

Un altro episodio di violenza coinvolge piazza XX Settembre e macchia ancora di sangue la zona della stazione, a nemmeno una settimana di distanza dall’ultima rissa, provocando due feriti. Questa volta, però, l’aggressione è premeditata e, come ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, sembra un vero e proprio agguato. Il teatro degli orrori va in scena nella notte a cavallo tra domenica e ieri. È mezzanotte e mezza circa, quando due uomini con fare sospetto iniziano ad attuare il loro piano, davanti alla tabaccheria Ab: uno, con al guinzaglio un cane molosso, scruta la zona e l’arrivo della vittima; l’altro, invece, con viso e capo coperti, si apposta dietro una colonna, in attesa di un segnale. Che arriva in men che non si dica, e impugnando un’arma affilata, simile a un machete, l’aguzzino si scaglia contro un altro giovane, di circa 30 anni e di origine nordafricana. Inutile la tentata fuga dell’aggreddito, che ha tentato di scappare buttandosi in mezzo alla strada, travolgendo anche un ciclista in sella a una Mobike, che è caduto per terra. Su viale Pietramellara, poi, la vittima è stata colpita più volte con violenza alle gambe con l’oggetto affilato.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri del Radiomobile, che hanno trovato, però, solo due persone ferite. Parliamo di due giovani uomini, enntrambi trentenni di origine nordafricana, che sono stati trasportati al Maggiore a causa di ferite, seppur superficiali, sul corpo: uno è stato colpito da una coltellata a una gamba, mentre l’altro ha riportato lesioni alla testa, dovute a una bottigliata (il suo aggressore è stato poi fermato dalla Polfer).

L’uomo ferito alla gamba è in possesso di un foglio di via obbligatorio. Ora i militari dell’Arma stanno indagando sul movente dell’aggressione. Nessuna pista è esclusa, ma dato lo scenario degradato della zona, potrebbe anche trattarsi di un regolamento di conti dovuto a motivi di droga, con protagonisti fazioni opposte e gruppi di delinquenti differenti che operano nel territorio della stazione, tra piazza XX Settembre e Montagnola. Un triangolo di criminalità e insicurezza, che non trova pace e che ospita aggressioni e risse: nemmeno sette giorni fa, sempre sotto la porta Galliera, si è consumata un’altra aggressione, culminata con un ferito colpito da un coccio di bottiglia. Qualche settimana fa, invece, sempre il Radiomobile ha arrestato un cinquantenne italiano con l’accusa di lesioni personali aggravate. Risale a maggio, invece, l’omicidio Montez Alibi, ventenne di origine tunisina, ucciso con diverse coltellate da un connazionale diciassettenne in Montagnola.