Piazze pedonali davanti a 5 scuole di Bologna, ecco dove

Il Comune annuncia nuove piazze pedonali in 3 quartieri cittadini

Bologna, 22 marzo 2023 - Partono i lavori per realizzare cinque nuove piazze scolastiche in città. "Adeguiamo gli spazi destinati all'entrata e all'uscita delle scuole alla pedonalità, per una maggiore sicurezza dei bambini, come ci viene sempre più spesso chiesto dai genitori e dagli insegnanti", spiega il sindaco Matteo Lepore.

Piazze scolastiche in 3 quartieri, ecco dove

Gli interventi previsti riguardano interessano tre quartieri: il Savena, con la scuola Farini e la primaria Padre Marella, secondaria di Primo grado, in via Populonia e le scuole dell'infanzia Ciari, in largo Brescia; il Navile, con la scuola primaria Federzoni, in via Di Vincenzo e la primaria Casaralta con la materna Il Flauto Magico, al giardino Guido Rossa; e il quartiere Porto Saragozza, con la primaria Bombicci, in via Perti.

Orioli: “Primo intervento completo entro settembre”

"I lavori, che sono già partiti in via Populonia, per il primo intervento, si concluderanno entro settembre", afferma l'assessora Valentina Orioli. Il progetto è finanziato con 350mila euro dal fondo React Eu, e rientra nel Piano della pedonalità emergenziale approvato nel 2021 dal Comune. Con queste cinque nuove aree scolastiche pedonali il totale salirà a otto: tre sono già state realizzate in via Procaccini, via Milano e via Murri/Romagnoli.