Piccole attività, ecco nuovi fondi

Ozzano tutela le attività di vicinato: stanziati 24.500 euro in supporto dei commercianti. "Nei comuni di medio-piccole dimensioni come Ozzano - esordisce il sindaco Luca Lelli -, i piccoli negozi di vicinato rappresentano una ricchezza e contribuiscono a mantenere vivo il senso di comunità e di aiuto reciproco. Nelle ore serali le luci accese dei negozi e delle insegne danno anche un senso di sicurezza per chi gira a piedi in paese. L’importanza e la grande utilità l’abbiamo compresa tutti nel periodo buio del lockdown per la pandemia da Covid. Non si poteva quasi uscire di casa e assolutamente non dai confini del paese se non per motivazioni ben specificate e in quel periodo tutti noi abbiamo ringraziato e ci siamo detti fortunati ad avere i piccoli negozi vicino a casa. Ricordiamoci l’utilità e la benevolenza di molti dei nostri commercianti quando ci portavano anche a domicilio la spesa quotidiana ed i farmaci".

Anche per il 2023 quindi Il Comune ha attivato il progetto "Tutela attività commerciali di vicinato – Io compro a Ozzano" con l’intento di promuovere e sostenere le attività commerciali ed artigianali del territorio, oltre ad offrire anche un vantaggio ai cittadini residenti che si ritrovano a poter beneficiare di uno sconto del 15 per cento sugli acquisti effettuati presso le attività economiche aderenti all’iniziativa nel periodo dall’1 al 30 aprile. I negozi aderenti saranno facilmente individuabili dalla locandina esposta all’entrata delle loro attività. Le attività economiche del territorio ozzanese che intendono aderire all’iniziativa, dovranno partecipare all’apposito "Manifesto di interesse" e le richieste dovranno essere presentate tramite Pec all’indirizzo: [email protected] entro le ore 12 del 27 marzo

"Gli ultimi tre anni sono stati caratterizzati da eventi che nessuno poteva immaginare: pandemia e guerra in Europa - interviene l’assessore al Commercio Claudio Garagnani -. Per questo l’amministrazione ha creato un fondo di 24.500 euro da destinare al citato progetto e che verrà utilizzato per garantire gli sconti da parte delle attività di vicinato che aderiranno all’ iniziativa".

Zoe Pederzini