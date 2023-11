Plastica, più informazione su utilizzo e smaltimento

Occorrerebbe sapere che esiste il divieto di vendita di piante e fiori con confezioni di plastica non riciclabili e non biodegradabili, tanto che i fiori destinati ai vari cimiteri, spesso vengono effettuati con stoffe di buona qualità. Il problema è la cattiva gestione del suo smaltimento e la dispersione di rifiuti nell’ambiente. La plastica non è cattiva in sé purchè venga opportunamente utilizzata e smaltita.

Giampaolo Corsini